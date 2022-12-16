Каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется 17 декабря

Открытие катка на Конюшенной площади состоится 17 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 17 декабря 2022 года откроется каток на Конюшенной площади, который в прошлом году очень полюбился и горожанам, и туристам. Ледовое поле в самом центре города будет работать до 15 января включительно, а во время новогодних каникул на арене развернутся ледовые представления для детей. Об этом рассказали в комитете по культуре.

- С 29 декабря по 15 января, Ледовый театр Санкт-Петербурга под управлением Елены Бережной будет показывать на катке ежедневные представления для детей «Сказки на льду», - рассказали в комитете.

Представления будут длится по 40 минут, чтобы зрители не успели замерзнуть, а желающий покататься - заскучать.

Размеры катка - 18 на 40 метров. Одновременно он вмещает до 100 человек. Каток выдержан в классическом петербургском стиле. Работать он будет каждый день с 11:00 до 22:00 часов. Также каток оборудован теплым фойе, зоной кафе с согревающими напитками, прокатом коньков от 26 до 46 размеров и «пингвинами».