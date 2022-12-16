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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:22

Минздрав выделил Петербургу 2,4 млрд рублей на оплату труда медиков

Деньги пойдут на достижение «целевых показателей» зарплат
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербургу дадут деньги, чтобы поднять зарплату врачам.

Петербургу дадут деньги, чтобы поднять зарплату врачам.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный бюджет, а точнее Минздрав России, поможет Петербургу дотянуть уровень зарплат врачей и других медицинских работников до определенных для отрасли целевых показателей. Для этого городу выделят почти 2,4 миллиарда рублей.

- Выделенная в рамках соглашения сумма в 2 млрд 373 млн рублей будет направлена на достижение целевых показателей заработной платы, установленных государственным учреждениям здравоохранения Санкт Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

На 2022 год «целевой показатель» для врачей составляет 138 тысяч 370 рублей. Младший и средний медперсонал должен получать не меньше 68 тысяч 690 рублей.

Распоряжение о проведении финансового трансферта подписал губернатор города. После этого средства поступят в бюджет Петербурга.