Минздрав выделил Петербургу 2,4 млрд рублей на оплату труда медиков

Петербургу дадут деньги, чтобы поднять зарплату врачам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный бюджет, а точнее Минздрав России, поможет Петербургу дотянуть уровень зарплат врачей и других медицинских работников до определенных для отрасли целевых показателей. Для этого городу выделят почти 2,4 миллиарда рублей.

- Выделенная в рамках соглашения сумма в 2 млрд 373 млн рублей будет направлена на достижение целевых показателей заработной платы, установленных государственным учреждениям здравоохранения Санкт Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

На 2022 год «целевой показатель» для врачей составляет 138 тысяч 370 рублей. Младший и средний медперсонал должен получать не меньше 68 тысяч 690 рублей.

Распоряжение о проведении финансового трансферта подписал губернатор города. После этого средства поступят в бюджет Петербурга.