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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:58

Жители Петербурга сократили траты на новогодние подарки до 14,5 тысяч рублей

Около 17% горожан решили никому не дарить подарки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге бюджет на новогодние подарки в этом году 14,5 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге бюджет на новогодние подарки в этом году 14,5 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга в этом году решили сократить бюджет на подарки. Правда, не очень сильно. Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что в 2022 году петербуржцы готовы потратить на подарки 14,5 тысяч рублей. Эта сумма меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в ковидный 2020 год.

- Петербуржцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 14,5 тысяч рублей. В прошлом году сумма равнялась 15 тысячам рублей, в 2020 году – 14 тысячам рублей, в 2019 году – 14,8 тысячам рублей, - говорится в исследовании.

Так, чаще всего горожане все же делают подарки для родственников: детей, братьев и сестер, родителей. Каждый третий планирует подарить что-то своей второй половинке, каждый пятый готовит подарки и для друзей. Вовсе не будут дарить подарки на Новый год 17% респондентов.