В Петербурге перед Новым годом выросло число жалоб на некачественные продукты

Перед Новым годом выросло число жалоб на некачественную икру. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга стали чаще жаловаться на некачественные и откровенно поддельные продукты. Рост обращений в городском управлении Роспотребнадзора отметили в преддверии новогодних праздников, когда жители Северной столицы начали закупаться икрой и прочими деликатесами.

- К нам поступило более 1100 обращений за год. В ноябре-декабре идет рост обращений, в основном насчет икры, - сообщила на пресс-конференции начальник отдела надзора за реализацией пищевой продукции петербургского Роспотребнадзора Инна Соколовская.

По ее словам, горожане часто сообщают о торговле сомнительной икрой и рыбными деликатесами в неустановленных местах. Но этими вопросами управление не занимается, тут жаловаться на до в полицию и районные администрации.

В ведении Роспотребнадзора качество товаров и соблюдение санитарных норм.

А чтобы проверить икру, ее надо купить. Если бросить икринку в кипяток и она не растает, а побелеет то икра настоящая.