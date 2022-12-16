Контейнеровоз «Севморпуть» прибыл в Петербург с Дальнего Востока

В Санкт-Петербург с Дальнего Востока прибыл контейнеровоз «Севморпуть» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург с Дальнего Востока прибыл контейнеровоз «Севморпуть». Он вошел в порт города вечером 15 декабря 2022 года, пройдя через Северный морской путь. Перевозка выполнялась в рамках второго в этом году субсидируемого каботажного рейса, проходящего по этому маршруту, рассказали в Смольном.

- На борту контейнеровоза в Северную столицу были доставлены генеральные грузы, в том числе металлоконструкции, а также 95 контейнеров, из которых 45 – с рыбной продукцией, - рассказали в городской администрации.

Из Петербурга судно тоже уходило загруженное на 90 процентов. Рейсы контейнеровоза «Севморпуть» реализуются в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.