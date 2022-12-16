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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:58

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как правильно выбрать икру

Перед новым годом выросло число жалоб на качество деликатеса
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дарья ВАСЕНИНА
Петербуржцам рассказали, как выбрать красную икру.

Петербуржцам рассказали, как выбрать красную икру.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Красная икра - традиционный продукт новогоднего застолья. Правда в последнее время ее цена сильно подскочила, а качество часто оставляет желать лучшего. В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как правильно выбрать икру, чтобы потом не было обидно за потраченные деньги.

- Нужно обращать внимание на маркировку, чтобы не был превышен срок годности. Цвет икры может быть различным в зависимости от породы рыбы. Традиционный метод определить натуральность икры – окунуть икринку в кипяток, если побелеет – «это процесс денатурации белка» - то все в порядке, - рассказала начальник отдела надзора за реализацией пищевой продукции петербургского Роспотребнадзора Инна Соколовская.

Ну а если икра растворилась, то вы купили подделку. Приобретать икру надо в проверенных магазинах, а ни в коем случае не с лотков. В хорошем продукте икринки целые, прозрачные. При сомнении в качестве, лучше воздержаться от употребления икры в пищу. Если вам продали подделку или некачественный продукт, то можно обратиться на горячую телефонную линию Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.