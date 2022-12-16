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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 10:04

Младенец упал с лестницы в дачном доме под Петербургом

Ребенок получил тяжелую травму головы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пятимесячная девочка получила травму головы на даче под Всеволожском

Пятимесячная девочка получила травму головы на даче под Всеволожском

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом маленькая девочка получила серьезную травму головы, упав с полутораметровой высоты в дачном доме. Все произошло днем в четверг, 15 декабря 2022 года, в поселке Дунай Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Пятимесячную девочку 15 декабря в 15:40 на скорой помощи привезли во Всеволожскую межрайонную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ребенка забрали из частного дома в садоводстве в поселке Дунай, - рассказал источник.

Оказалось, что малютка осталась без присмотра родителей. Пока взрослые не следили за ребенком, малышка выползла на лестницу и свалилась с нее с высоты полутора метров, ударившись сильно головой.

На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей. Проводится проверка.