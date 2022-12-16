Младенец упал с лестницы в дачном доме под Петербургом

Пятимесячная девочка получила травму головы на даче под Всеволожском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом маленькая девочка получила серьезную травму головы, упав с полутораметровой высоты в дачном доме. Все произошло днем в четверг, 15 декабря 2022 года, в поселке Дунай Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Пятимесячную девочку 15 декабря в 15:40 на скорой помощи привезли во Всеволожскую межрайонную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Ребенка забрали из частного дома в садоводстве в поселке Дунай, - рассказал источник.

Оказалось, что малютка осталась без присмотра родителей. Пока взрослые не следили за ребенком, малышка выползла на лестницу и свалилась с нее с высоты полутора метров, ударившись сильно головой.

На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей. Проводится проверка.