Снегопад вернется в Петербург в воскресенье

Снегопад вернется в Петербурге в воскресенье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторая половина декабря в Санкт-Петербурге пока что обещает быть теплой. В воскресенье, 18 декабря 2022 года, ожидается возвращение снегопада, а уже в ночь на понедельник, 19 декабря, начнется оттепель. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Днем в воскресенье, как и ожидалось, пройдет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой снег и повышение температуры воздуха до минус 3 градусов. Усилится и ветер, но уже юго-западного направления. Температура воздуха в Санкт-Петербурге достигнет нуля градусов, скорее всего, уже ночью в понедельник, - отметил синоптик.

На следующей неделе перспективы оттепели под влиянием западных циклонов остаются в силе. Поэтому горожанам пора доставать резиновые сапоги, так как после обильных снегопадов весь снег вывезти коммунальщики не успеют.