Грузовик протаранил автобус и перекрыл движение по набережной к мосту Александра Невского

Шаланда протаранила автобус у моста Александра Невского. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с участием грузовика-шаланды и автобуса перекрыло движение по Малоохтинской набережной в сторону моста Александра Невского. Судя по опубликованным в соцсетях фотографиям, грузовик поворачивал налево под мост с Заневского проспекта.

- Набережная около моста Александра Невского перекрыта полностью, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара автобус сдвинуло на обочину, а кабина и кузов шаланды полностью перегородили все полосы движения в сторону Володарского моста.

Водители отмечают, что для едущих прямо по набережной всегда горит зеленая стрелка на дополнительной секции светофора. И многие автомобилисты уверенно едут вперед, забывая, что при красном свете на основной секции светофора они обязаны уступать дорогу поворачивающим с моста.

Официальных комментариев по ДТП на данный момент не поступало.