Участок федеральной дороги под Лугой расширят до четырех полос

Под Лугой расширят до четырех полос длинный участок федеральной трассы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Длинный участок федеральной дороги Р-23 расширят с двух до четырех полос под Лугой в Ленобласти. Речь о территории с 97-го по 111-й километр. Конкретную дату начала дорожных работ пока не называют, но известно, что на место вскоре должны привести более 650 тысяч кубов песка. Подробности капремонта рассказали в издании online47.ru со ссылкой на ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

- Сначала рабочие займутся расчисткой полосы отвода, а затем выполнят устройство выемки, насыпи и спланируют и укрепят откосы. Далее дорожники произведут замену старых водопропускных труб по основному ходу и на примыканиях трассы, - делятся в издании.

В итоге общая площадь будущего уложенного асфальта составит более 526 тысяч квадратных метров. На участке появится водоотведение с очистными сооружениями. На обочине будут и два новых остановочных павильона. Вдобавок на четырехполосной дороге появятся еще 306 опор освещения и 189 дорожных знаков. Всего на предприятии планируют расширить минимум 52 километра федеральной трассы, но это в будущем.