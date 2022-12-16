«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте

Фото: пресс-служба билайн

Билайн подвел итоги масштабного конкурса «Твоя история с билайном», приуроченного к 30-летию компании. Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.

Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких.

В компании получили и обработали более пяти тысяч удивительных историй, и лишь пять из них, пройдя все этапы голосования, оказались в финале. Еще две истории билайн выбрал среди своих сотрудников. Итоги конкурса подвели с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно.

Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа — Елена Тарасова — один миллион рублей.

Фото: пресс-служба билайн

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия билайна, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное».

Зрители были рады погрузиться в новый иммерсивный опыт и отблагодарили актеров и авторов историй громкими овациями. Конкурс окончен, а история билайна продолжается! Запись спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна здесь

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