Резкое похолодание до -14 градусов придет в Петербург перед оттепелью

В ночь на воскресенье резко похолодает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резкое похолодание заморозит» Петербург перед наступлением такой же резкой оттепели. В ночь на воскресенье синоптики обещают до -14 градусов на термометрах. А уже к вечеру на улицах будет слякоть.

- Антициклон будет определять погоду в нашем регионе до воскресенья. Наиболее холодной будет ночь на воскресенье, температура понизится в городе до -12…-14, по Ленинградской области будет до -15…-18 градусов, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но уже в воскресенье днем власть над Северной столицей захватит теплый атмосферный фронт. Температура повысится до -3 градусов, усилится юго-западный ветер. В ночь на понедельник синоптики ждут ноль градусов.

При этом потепление задержится в городе на всю неделю. Но это лишь предположение.