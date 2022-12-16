Регулярные рейсы из Пулково в Стамбул и Самарканд появились 16 декабря

Аэрофлот открыл полеты из Пулково в Стамбул и Самарканд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга появились дополнительные регулярные рейсы в Стамбул и Самарканд. С 16 декабря 2022 года постоянные полеты будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот", а также "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

- С сегодняшнего дня собственные рейсы Аэрофлота в солнечный Стамбул выполняются по четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, - рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот".

В Самарканд будут летать самолеты авиакомпании "Россия". Рейсы под кодом SU запланированы три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Приобрести билеты на самолет можно непосредственно на сайте перевозчика. Добавим, что прямые рейсы выполняются в утреннее время.