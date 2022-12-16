«Теплосеть» отрегулирует подачу тепла во время «температурных качелей» в Петербурге

«Теплосеть Санкт-Петербурга» регулирует подачу тепла потребителям во время «температурных качелей» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается одна из самых холодных ночей с начала зимы, а после, почти сразу, первая оттепель. Температурные "качели" произойдут в период с 17 по 20 декабря 2022 года с минус 14 до плюс 3 градусов. И чтобы горожане не замерзли дома, а после не взвыли от духоты, компания "Теплосеть" будет регулировать подачу тепла в батареи. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

- В связи с резкими изменениями температуры воздуха в городе, предприятие приступает к поэтапной корректировке параметров работы системы теплоснабжения. Во избежание резкого увеличения нагрузок на трубопроводы и оборудование изменение режимов ведется плавно и заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды, - рассказали в компании.

Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления и температуры сетевой воды, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.