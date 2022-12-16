Фабрика «Икеа» в Ленобласти продолжит работу до 2024 года

Фабрика Икеа в Ленобласти продлила работу на год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фабрика шведской компании "Икеа", которая находится в городе Тихвин Ленинградской области, продолжит работу до 2024 года. 16 декабря 2022 года прошло общее собрание работников фабрик в Вятке, Тихвине и Новгороде, на котором сотрудники получили гарантии от компании о сохранении рабочих мест.

- 16 декабря компания "Икеа" удовлетворяет одно из ключевых требований работников. Компания "Икеа" гарантирует занятость всех сотрудников фабрик на ближайшие 12 месяцев. Это одно из условий соглашения с новым собственником, - рассказали в профсоюзе фабрики.

Так, работники ознакомились с графиком работы на первый квартал 2023 года, который будет прежним - неделя работы, неделя простоя. Также сотрудники получили гарантию, что в ближайшие 12 месяцев у них будет работа, а оклады проиндексируются на 2 процента с 2023 года.