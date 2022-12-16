Дополнительные койки для детей развернули в больнице Боткина в Петербурге

В Больнице им. Боткина открылись дополнительные детские койки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваний среди детей ОРВИ, гриппом и коронавирусом в больнице имени Боткина развернули дополнительные койки. Так, с 16 декабря 2022 года в больнице на Пискаревском проспекте в детском отделении открыли еще 48 коек. Таким образом, сейчас в больнице открыто 94 койки для приема детей. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению.

- Отделение осуществляет прием детей старше 12 лет с острыми респираторными вирусными заболеваниями, в том числе гриппом. Всех пациентов, которые поступают в Боткина, тестируют на грипп, COVID-19 и ОРВИ методом ПЦР, - рассказали в комитете.

Всего сейчас в Петербурге четыре стационара принимают больных детей. В них развернуто порядка 1 тысячи коек. Самый большой поток пациентов в Филатова. Всего с ОРВИ, гриппом и ковидом госпитализируются примерно 220-230 детей в сутки, пока госпитализация имеет тенденцию к росту.