Спикер ЗакСа Бельский вспомнил, как его приняли в пионеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский с сердечной теплотой вспомнил, как он был пионером. Глава парламента отметил, что ему очень нравилась организация, которая учила детей социальной жизни и дружбе в целом. Об этом он рассказал 15 декабря в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

- Для меня было большой радостью вступить в пионерию. Мне повязали галстук, я стал взрослым. Шел через Марсово поле, расстегнул куртку, пока мама не видит, и шел гордо, чтобы все видели галстук, - вспомнил Бельский в эфире предпраздничной программы «Про100 новогодний марафон».

Бельский добавил, что без идеологии такая организация существовать не может. Однако этот аспект находится не на первом месте. Парламентарий отметил, что пионерия воспитывала не только патриотизм. Она помогала детям адаптироваться в жизни, учила общаться, дружить, а также каждому находила какое-то дело.

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