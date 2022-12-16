Петербургские ученые испытывают съедобную вакцину от гриппа

Петербургские ученые разрабатывают съедобную вакцину от гриппа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники института экспериментальной медицины проводит исследования мукозальной вакцины от гриппа. Это означает, что вакцина может быть просто съедобна и ее не обязательно нужно будет вкалывать шприцем. Об этом 16 декабря 2022 года пишут "РИА Новости".

- У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта, - рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ), член-корреспондент РАН Александр Суворов.

Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, которые проводятся на животных. Специалисты отмечают, что препараты показывают себя эффективно.

Предполагается, что вакцина может в будущем выглядеть в виде капсулы.