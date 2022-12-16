Останки 15 детей, расстрелянных во время Великой Отечественной войны, похоронили на кладбище в Ленинградской области / Фото: СК ЛО

В Ленинградской области 16 декабря 2022 года прошла торжественная церемония по захоронению останков детей, погибших во время Великой Отечественной войны. Церемония состоялась на гражданском кладбище в поселке Шапки Тосненского района. Об этом рассказали в Следственном комитете области.

- На одном из земельных участков в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области были извлечены скелетированные останки 15 несовершеннолетних, которые были расстреляны в первые дни оккупации. По данному Следственным комитетом России расследуется уголовное дело, - рассказали в комитете.

Останки детей и подростков захоронили с почестями на кладбище в присутствии сотрудников следственного комитета, поисковиков, кадетов, а также представителей администрации района.