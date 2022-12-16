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НовостиАвто16 декабря 2022 15:18

Пробки в 8 баллов сковали Петербург в пятницу вечером

Жители города проводят вечер в машине по пути домой
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жители города проводят вечер в машине по пути домой

Жители города проводят вечер в машине по пути домой

Фото: Олег ЗОЛОТО

Восьмибалльные пробки образовались в Петербурге вечером в пятницу, 16 декабря. Жители города вынуждены провести в машине вечер перед выходными. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы появились почти во всех районах Северной столицы.

- Сложнее всего дорожная ситуация обстоит в Центральном районе Петербурга. Невский проспект стоит в обоих направлениях. Кроме этого, сильные пробки образовались на Суворовском проспекте, Орловском переулке, Гончарной улице, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Долгое время приходится стоять на дорогах автомобилистам, путь домой которых проложен через Петроградский район. Длинный затор зафиксирован на Каменноостровском проспекте. Пробка продолжается до пересечения с улицей Академика Павлова. Неприятная для автолюбителей ситуация наблюдается и на Песочной набережной.