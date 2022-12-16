Приговор по делу о теракте в метро Петербурга признан законным

Из-за теракта погибли 15 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговоры после теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года. В тот день из-за действий террориста-смертника погибли 15 человек, а еще 79 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

- В декабря 2019 года 11 человек были приговорены к лишению свободы на срок от 19 лет до пожизненного заключения. Приговор вступил в законную силу 6 августа 2021 года. Верховный суд оставил решение без изменения и не удовлетворил доводы кассационных жалоб, - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Теракт совершил смертник Акбаржон Джалилов. Он погиб. Еще одна бомба была найдена на «Площади восстания», но специалисты успели ее обезвредить.