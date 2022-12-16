НЭО запустил первый завод по переработке мусорных отходов в Петербурге

Первый завод по переработке мусорных отходов появился в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский экологический оператор открыл первый завод по переработке мусора. На торжественной церемонии открытия присутствовали губернаторы Петербурга и Ленобласти. Регионы развивают совместный проект по модернизации обращения с отходами.

- Важно, что мы перешли от планов к конкретной работе. Это будет «первой ласточкой» в совместных планах и начинаниях с Петербургом, - сказал на церемонии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теперь твердые коммунальные отходы из двух регионов будут поступать на территорию комплекса глубокой переработки мусора «Волхонка», который расположен на Волхонском шоссе Петербурга на границе с Ленобластью. Предприятие рассчитано на 200 тысяч тонн отходов в год.

Позже планируется построить еще один такой завод в районе Левашово в Петербурге и еще три – в Ленинградской области.