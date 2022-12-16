Туристический поток в Петербурге превысит 8 миллионов человек в 2022 году

В Петербурге растет турпоток Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге после пандемии почти полностью восстановился туристический поток. По сравнению с 2019 годом, он дошел до 77 процентов, и в 2022 году по прогнозам превысит 8 миллионов человек. Это на 32,8 процента больше по сравнению с прошлым годом.

- В 2021 году среднегодовая загрузка гостиничного фонта составила 45-50 процентов, а в этом году показатель уже на уровне 60 процентов. Гости города оценивают уровень гостеприимства как «высокий или очень высокий», - сообщает в своем телеграмм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Чаще Петербург стали посещать целыми семьями. По статистике, больше половины туристов приезжают в Северную столицу с родственниками. По возрастным параметрам, гостям города чаще всего от 18 до 44 лет. В этом году туристы внесли весомый вклад в экономику Петербурга – 366 миллиардов рублей. Это на 57 процентов больше, чем в 2021 году.