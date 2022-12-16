Пожарные тушили «Пежо» и «Газель» в Московском и Адмиралтейском районах Петербурга

В происшествиях никто не пострадал Фото: Олег ЗОЛОТО

Два автомобиля почти одновременно загорелись в Московском и Адмиралтейском районах Петербурга. О подробностях происшествий сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером в пятницу, 16 декабря.

- Сообщение о пожаре на Дунайском проспекте в Московском районе поступило в 19:22. На место происшествия сразу выехали спасатели и техника. Выяснилось, что в автомобиле «Пежо» выгорел моторный отсек, - говорится в сообщении чрезвычайно ведомства.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 19:39. Огонь тушили две пожарные машины и 10 спасателей.

Второй пожар в Адмиралтейском районе Петербурга начался в 19:04. На набережной Обводного канала загорелась кабина «Газели». Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь был ликвидирован в 19:47. Возгорание тушили 10 спасателей. По предварительной информации, в обоих пожарах никто не пострадал.