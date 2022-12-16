Ирина Потехина ответила на вопросы родителей о ранних каникулах в школах Петербурга

Каникулы в Петербурге начнутся с 21 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина ответила на вопросы родителей школьников о ранних каникулах. Напомним, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ каникулы для школьников младших классов должны начаться уже с 21 декабря, ведь три четверти всех заболевших – именно дети школьного возраста.

- Начальная школа продолжит работать в обычном режиме, только это будут не уроки, а дополнительные занятия, посещение которых возможно по желанию родителей, - пишет Ирина Потехина во «ВКонтакте».

Кроме этого, Ирина Потехина объяснила, что ранние каникулы необходимы для разрыва цепочки заболеваний.

Кто-то из родителей сообщил, что в школе отменена новогодняя елка. На что вице-губернатор сообщила, что праздничные мероприятия по решению главного санитарного врача Петербурга не отменялись. Они должны проходить по плану.