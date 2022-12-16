Однокомнатная квартира загорелась на Учительской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Однокомнатная квартира загорелась в Калининском районе Северной столицы вечером в пятницу, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Учительской улице поступило в 19:40. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пламя охватило коридор в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь через полчаса: в 20:08 пожара уже не было.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место пожара выезжали две пожарные машины. С огнем боролись десять человек.

Напомним, в этот же вечер в двух районах Петербурга почти одновременно загорелись два автомобиля – «Пежо» и «Газель». Пожарные вовремя прибыли на место и смогли потушить машины. Никто из водителей и пассажиров не пострадал.