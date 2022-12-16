Волонтеры Петербурга ищут пропавшего в октябре 32-летнего мужчину. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о планируемых поисках 32-летнего мужчины в Санкт-Петербурге. Ориентировка с фотографией пропавшего человека появилась в сообществе волонтеров во «ВКонтакте».

- Мужчина 1990 года рождения пропал в Красном Селе или Петербурге. О его местонахождении ничего не известно с 10 октября, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины – 165 сантиметров. Он нормального телосложения, с темными волосами и карими глазами. В день пропажи он был одет в черную куртку, черный свитер, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Сейчас волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые готовы в ближайшее время отправиться на поиски 32-летнего жителя Петербурга.