Ретроэлектричка будет курсировать между Петербургом и Выборгом в новогодние каникулы

Ретроэлектричка будет курсировать между Петербургом и Выборгом Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время новогодних каникул запустят ретроэлектричку «Лахта», которая соединит Петербург и Выборг. Туристический поезд будет курсировать ежедневно со 2 по 8 января.

- Из Петербурга поезд будет выезжать в 8:30. А в Выборг он пребудет в 11:45. В обратном направлении сесть на ретроэлектричку можно будет в 17:30. В Петербург она прибывает в 21:00, - говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Ретроэлектричка будет останавливаться в Токсово, Кавголово, Орехово, Игоре и Каменногорске. На последней станции можно будет пересесть на «Ласточку» и доехать до Сортавалы.

Поезд придется по душе туристам, которые хотят прогуляться по средневековому Выборгу, а также любителям зимних видов спорта, для которых рядом с горнолыжным курортом «Игора» построена платформа.

В поезде «Лахта» обустроен интерьер в стиле 70-80-х годов. Также в вагонах есть крепления для спортивного снаряжения и USB-разъемы для зарядки гаджетов.