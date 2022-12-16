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НовостиОбщество16 декабря 2022 19:36

Ретроэлектричка будет курсировать между Петербургом и Выборгом в новогодние каникулы

Поезд «Лахта» будет ездить ежедневно со 2 по 8 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ретроэлектричка будет курсировать между Петербургом и Выборгом

Ретроэлектричка будет курсировать между Петербургом и Выборгом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время новогодних каникул запустят ретроэлектричку «Лахта», которая соединит Петербург и Выборг. Туристический поезд будет курсировать ежедневно со 2 по 8 января.

- Из Петербурга поезд будет выезжать в 8:30. А в Выборг он пребудет в 11:45. В обратном направлении сесть на ретроэлектричку можно будет в 17:30. В Петербург она прибывает в 21:00, - говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Ретроэлектричка будет останавливаться в Токсово, Кавголово, Орехово, Игоре и Каменногорске. На последней станции можно будет пересесть на «Ласточку» и доехать до Сортавалы.

Поезд придется по душе туристам, которые хотят прогуляться по средневековому Выборгу, а также любителям зимних видов спорта, для которых рядом с горнолыжным курортом «Игора» построена платформа.

В поезде «Лахта» обустроен интерьер в стиле 70-80-х годов. Также в вагонах есть крепления для спортивного снаряжения и USB-разъемы для зарядки гаджетов.