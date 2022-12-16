Петербурженка выплатит 250 тысяч рублей пенсионерке, пострадавшей в ДТП

Суд вынес приговор автолюбительнице Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге вынесен приговор женщине, которая на автомобиле сбила другую женщину во дворе дома. Инцидент случился в октябре прошлого года. Водитель на автомобиле «Опель Астра» не заметила 67-летнюю женщину. В итоге здоровью пострадавшей причинен тяжкий вред.

- Подсудимую признали виновной, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Суд ограничил свободу женщины на десять месяцев. Теперь ей нельзя изменять место жительства и выезжать за пределы Петербурга и Ленинградской области. Кроме этого, запрещено уходить из дома в ночное время. Раз в месяц нужно отмечаться в полиции.

Водить автомобиль осужденная не сможет в ближайший год. Ей также придется выплатить компенсацию потерпевшей – 250 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.