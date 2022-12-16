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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 20:59

Садовый дом полностью сгорел в Колпинском районе Петербурга

Пожарные боролись с огнем почти 40 минут
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Садовый дом сгорел в Колпинском районе Петербурга вечером 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о пожаре на Пограничной улице поступило 16 декабря в 23:01. На место происшествия выехали спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные смогли ликвидировать огонь через 40 минут: в 23:40 пожара уже не было. Но спасти имущество не удалось, садовый дом сгорел полностью. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер на Учительской улице случился пожар в однокомнатной квартире. Загорелся коридор, площадь пожара составила пять квадратных метров. К счастью, спасатели приехали вовремя, никто из жильцов не пострадал.