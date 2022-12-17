Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 200 тонн потенциально опасного арахиса

Отправитель не проверил арахис на наличие опасных веществ Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить в Петербург 200 тонн потенциально опасного арахиса. Известно, что орехи везли из Аргентины в Москву. Но в морском порту Северной столицы специалисты решили провести контроль качества и безопасности товара.

- Во время осмотра документов было выявлено, что при планировании перевозки арахиса, не были проведены важные исследования, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора.

Отправитель не проверил арахис на наличие свинца, мышьяка, ртути. Кроме этого, не было данных о зараженности вредителями, о ГМО и о наличии семян клещевины. Поэтому сотрудники регионального ведомства приняли решение запретить ввоз потенциально опасных бобов на территорию Российской Федерации. 200 тонн арахиса повезли обратно отправителю.