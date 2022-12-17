Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 декабря 2022 21:20

Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 200 тонн потенциально опасного арахиса

Огромную партию арахиса везли из Аргентины в Москву
Анастасия НУРАДИЛОВА
Отправитель не проверил арахис на наличие опасных веществ

Отправитель не проверил арахис на наличие опасных веществ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить в Петербург 200 тонн потенциально опасного арахиса. Известно, что орехи везли из Аргентины в Москву. Но в морском порту Северной столицы специалисты решили провести контроль качества и безопасности товара.

- Во время осмотра документов было выявлено, что при планировании перевозки арахиса, не были проведены важные исследования, - говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления Россельхознадзора.

Отправитель не проверил арахис на наличие свинца, мышьяка, ртути. Кроме этого, не было данных о зараженности вредителями, о ГМО и о наличии семян клещевины. Поэтому сотрудники регионального ведомства приняли решение запретить ввоз потенциально опасных бобов на территорию Российской Федерации. 200 тонн арахиса повезли обратно отправителю.