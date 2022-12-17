Женщина погибла в квартирном пожаре на Гусарской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар со смертельным исходом произошел в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС вечером 16 декабря.

- Сообщение о пожаре на Гусарской улице поступило в 23:36. Горела трехкомнатная квартира. На место происшествия сразу отправилась бригада спасателей и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Как установили пожарные, огонь охватил кухню площадью десять квадратных метров. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Однако огонь жильцы дома смогли ликвидировать еще до приезда пожарно-спасательных подразделений.

Специалисты установили, что во время пожара погибла женщина. Тело петербурженки было найдено в квартире. По предварительной информации, в пожаре больше никто не пострадал. Сообщается, что на место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей.