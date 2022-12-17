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НовостиОбщество16 декабря 2022 21:52

Температура воздуха опустится до -18 градусов в ночь на 17 декабря в Ленобласти

Ночью в регионе пройдет небольшой снег
Анастасия НУРАДИЛОВА
Скорость ветра достигнет всего семи метров в секунду

Скорость ветра достигнет всего семи метров в секунду

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области в субботу, 17 декабря. Ночью пройдет небольшой снег, зато днем осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер южных направлений подует со скоростью от двух до семи метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, а днем будет от -5 до -10 градусов. Будет повышаться атмосферное давление, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в субботу в Петербурге. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Скорость ветра достигнет всего семи метров в секунду.

- Ночью температура воздуха составит от -8 до -14 градусов, а днем будет от -6 до -8 градусов. На дорогах ожидается гололедица, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.