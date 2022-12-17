Снег и до минус 7 градусов будет в Петербурге 17 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербургу установились морозы, хоть и ненадолго. В субботу, 17 декабря 2022 года, в Северной столице ожидается пасмурная и немного снежная погода с температурой воздуха ниже минус 5 градусов. А ветер окажется теплый и легкий. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице изменится мало. Регион останется на западной периферии антициклона, что станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вновь пройдёт небольшой снег, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до минус 5-7 градусов, по Ленинградской области 5-10 градусов мороза. Ветер теплый, южный 1-6 метров в секунду.

В ночь на воскресенье город переживет очень холодную ночь, температура опустится до 12-14 градусов мороза, после чего днем потеплеет до минус 2 пойдет небольшой снег.