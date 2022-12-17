Петербургская пенсионерка потеряла более 1,7 млн рублей на криптовалюте

Пожилая петербурженка решилась вложиться в криптовалюту Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге прогрессивная пенсионерка хотела вложиться в криптовалюту. Инвестирование женщины составляло более 1,7 миллионов рублей. Однако ее знакомый IT-специалист" оказался обманщиком и просто воспользовался доверчивостью женщины и ее деньгами. Об этом 17 декабря 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 69-летняя сотрудница бюро пропусков одного военного вуза в период с марта по ноябрь 2022 года в интернете познакомилась с неизвестным, который представился "IT-специалистом". При общении с аферистом через мессенджер тот убедил вахтершу через электронный кошелек переводить деньги в монеты XRP, предоставив женщине номера счетов, - рассказал источник.

Пенсионерка поверила знакомому и перевела на счета в общей сложности более 1,7 миллионов рублей. Но спустя время поняла, что ее просто обманули.

На данный момент полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.