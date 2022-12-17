Девушку на каршеринге и с 1 кг нарктиков задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники дорожной полиции проводили профилактический рейд и поймали девушку с крупной партией наркотиков. Днем 15 декабря 2022 года в Московском районе инспекторы остановили автомобиль, принадлежащий одной из каршеринговых компаний. За рулем была пьяная водительница. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 15 декабря в 12:40 у дома 27 по Пулковскому шоссе в ходе профилактического мероприятия "Каршеринг" нарядом дорожной полиции для проверки был остановлен автомобиль "Хендай Солярис", под управлением 24-летней девушки с внешними признаками алкогольного опьянения, - рассказали стражи порядка.

Осмотрев автомобиль, под водительским сидением инспекторы нашли пакет, в котором был порошок. Экспертиза установила, что это около 1 килограмма запрещенного вещества.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.