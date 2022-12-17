Полиция начала проверку после ДТП с автобусом на проспекте Стачек в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадал пассажир рейсового автобуса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после ДТП с автобусом на проспекте Стачек. Авария произошла вечером 16 декабря 2022 года. Известно, что по какой-то причине водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб, который находился на тротуаре. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 22:40 часов 53-летний водитель автобуса при повороте направо на перекрестке Трамвайного проспекта и проспекта Стачек врезался в столб, - рассказали в полиции.

В момент аварии в салоне автобуса находились люди. Один из них - 65-летний пассажир - пострадал. Его госпитализировали в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Водитель автобуса имел внешние признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. По факту ДТП полиция проводит проверку.