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НовостиОбщество17 декабря 2022 13:31

Сфинксы вернулись на Египетский мост Петербурга после реставрации

Работы шли почти три месяца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Отреставрированные сфинксы вернулись на Египетский мост / Фото: Музей городской скульптуры

Отреставрированные сфинксы вернулись на Египетский мост / Фото: Музей городской скульптуры

В Санкт-Петербурге на свое законное место вернулись сфинксы. Почти три месяца, с 10 сентября 2022 года, скульптуры таинственных существ с Египетского моста в Адмиралтейском районе находились на реставрации. 17 декабря они торжественно вернулись на мост. Об этом сообщает Государственный музей городской скульптуры.

- Реставраторы начали работы с расчистки скульптур специальной смывкой. Затем использовали максимально щадящий метод струйно-вихревой очистки металла, в результате удалось увидеть, какие из стражей города пострадали во время Великой Отечественной войны больше остальных, - рассказали в музее.

Специалисты нашли на сфинксах много мест с коррозией, где-то сошла позолота, где-то краска, защищающая чугун от разрушения. Скульптуры были обработаны фосфатическим составом от ржавчины, отгрунтованы и заново покрашены.