Бастрыкин вручил медаль «За высокую гражданственность» профессору СПбГУ Юрию Толстому

Председатель СК России встретился с профессором СПбГУ Георгием Кирилловичем Толстым / Фото: СК РФ

В субботу, 17 декабря 2022 года, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил советского и российского ученого, академика РАН и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Юрия Толстова. Глава комитета поздравил ученого с прошедшим 95-летним юбилеем, а также вручил ему награду.

- Бастрыкин искренне поздравил своего бывшего преподавателя, вручив Толстому ведомственную медаль «За высокую гражданственность» и памятный подарок в виде Медного всадника, - рассказали в комитете.

Также на встрече присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. В их присутствии Георгию Кирилловичу вручена высокая государственная награда – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, которая была присвоена ему Указом Президента России еще в сентябре 2022 года в честь 95-летнего юбилея.