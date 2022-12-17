16-градусный мороз ударит в Ленобласти в ночь на 18 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Будущая ночь в Ленинградской области ожидается очень морозной. В ночь на 18 декабря 2022 года температура воздуха опустится до минус 16 градусов. Но после этого днем температура начнет резко расти и наступит оттепель. Об этом предупредили в МЧС 47-го региона.

- В ночь на 18 декабря в Ленобласти будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха опустится до минус 11-16 градусов, местами лишь до минус 8 градусов. Ветер будет переменный 1-5 метров в секунду, - рассказали в МЧС области.

Днем же местами пройдет небольшой снег, где-то опустится туман, а ветер установится теплый, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха начнет подниматься. На востоке сохранится холод до 7-12 градусов, а на западе потеплеет до минус 4, плюс 1 градусов.

Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.