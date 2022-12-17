Спрос на медицинские маски в Петербурге подскочил на 142% за неделю

Спрос на маски у петербуржцев резко подскочил на 142 % за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за одну лишь неделю резко подскочил спрос на медицинские маски - на 142 процента. Это связано с тем, что в городе начался рост заражений ОРВИ и гриппом, а также и коронавирусом. С 14 декабря в Северной столице и вовсе ввели ограничения, а также масочный режим в медицинских организациях.

- С 10 по 16 декабря спрос на маски в Санкт-Петербурге вырос на 142 процента. В целом по стране спрос на медицинские средства защиты увеличился на 50 процентов по сравнению с аналогической неделей в ноябре этого года, - говорился в исследовании маркетплейса Wildberries.

Стоит отметить, что такой сильный ажиотаж наблюдается только в Петербурге. В Москве спрос тоже вырос, но лишь на 61 процент, а в Татарстане маски стали заказывать всего на 40 процентов больше.