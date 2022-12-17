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НовостиОбщество17 декабря 2022 17:58

Самая холодная ночь ударит в Петербурге 18 декабря

Температура воздуха опустится ниже минус 10 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Самая холодная ночь ударит в Петербурге 18 декабря

Самая холодная ночь ударит в Петербурге 18 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург переживет самую холодную ночь с начала зимы. По прогнозам синоптиков ночь с 17 на 18 декабря 2022 года окажется самой морозной за этот сезон. До того самой холодной ночью стало 27 ноября, когда температура опустилась до минус 10,4 градусов. Но на этот раз погода окажется куда более суровой. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Предстоящая ночь в Санкт-Петербурге может стать самой холодной с начала сезона. По нашим расчетам, минимальная температура воздуха опустится до минус 11-13 градусов, а по области ожидается минус 10-15, а в отдельных районах подморозит до минус 20 градусов, - рассказал синоптик.

Но похолодание окажется коротким. Уже к вечеру пойдет снег и потеплеет до минус 3-5 градусов. А в понедельник, 19 декабря, придет оттепель с температурой в 0, плюс 2 градуса.