Потепление до -2 градусов придет в Петербург в воскресенье, 18 декабря

Мокрый снег с дождем выпадет в понедельник Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 18 декабря, в Петербурге наступит долгожданное потепление - столбик термометра к вечеру поднимется до -2 градусов. Так на городской погоде скажется приближение с запада теплого атмосферного фронта, который несет в Северную столицу первую оттепель этой зимы.

- В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, блие к вечеру местами пройдет небольшой снег. Температурный фон в течение дня будет постепенно повышаться, и к концу дня термометры покажут от -2 до -4 градусов, - сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В понедельник Петербург и вовсе начнет таять - ожидается мокрый снег с дождем, оттепель и около 0...+2 градусов на термометрах.