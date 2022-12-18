Противогололедную обработку дворов проведут в Петербурге к вечеру понедельника

Многие этой зимой уже успели попадать на скользких тропинках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К вечеру понедельника, 19 декабря, во дворах Петербурга обещают провести противогололедную обработку. Так город готовится к оттепели, которую в начале недели в один голос обещают синоптики.

- В рамках проекта "Чистый двор" районным администрациям дано поручение до вечера понедельника провести превентивную противогололедную обработку дворов, - сообщили в ГАТИ Санкт-Петербурга. - Это позволит не допустить образование наката и льда.

В ведомстве отметили, что исполнение поручения будут держать на контроле. Правда сами петербуржцы возмущаются, что мера эта не "превентивная", а скорее запоздалая - поскользнуться за первые полмесяца зимы успел каждый второй.