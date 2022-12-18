«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга в Ташкент и Анталью

На солнечный курорт можно отправить прямиком из Пулково Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Аэрофлот» с 17 декабря запустил прямые рейсы из Петербурга в Ташкент и Анталью. Теперь из снежной Северной столицы улететь в на солнечный курорт можно прямиком из Пулково. Самолеты оп этим направлениям будут отправляться трижды в неделю - в понедельник, четверг и субботу.

- Рейсы в столицу Узбекистана и на популярный курорт Турции из Санкт-Петербурга будут выполняться в рамках зимней программы полетов, - отметили в пресс-службе аэропорта Пулково.

В Анталью самолет вылетает в 9:20, а приземляется в 15:25. Цены на билеты начинаются от 41 тысячи рублей, что почти в два раза дешевле, чем с пересадкой в Москве. Билеты в Ташкент стоят от 20 тысяч рублей. Перелет займет около пяти часов.