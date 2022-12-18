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НовостиОбщество18 декабря 2022 12:21

Крупнейший в России фудмолл открылся на месте Варшавского вокзала в Петербурге

Трехэтажная площадка способна вместить до 4 тысяч посетителей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На территории фудмолла расположилось больше 85 ресторанов

На территории фудмолла расположилось больше 85 ресторанов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге открылся самый большой в России и Европе фудмолл "Вокзал 1853". Он появился в здании бывшего Варшавского вокзала, чьи исторические интерьеры попытались сохранить во время ремонта. На трехэтажной площадке разместилось больше 85 корнеров и ресторанов.

- У нас есть 4 тысячи посадочных мест, парковка на тысячу машин, сцена, у которой могут уместиться 2,5 тысячи человек. Все это на 34 тысячах квадратных метров, - отмечается на сайте фудмолла.

По задумке, фудмолл должен стать не просто местом, где можно вкусно и быстро перекусить. но и площадкой для развлечений. На его базе будут проходить концерты, лекции и мастер-классы. Посмотреть на обстановку внутри и новый дизайн вокзала можно в репортаже "КП-Петербург".

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