МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге 19 декабря

Местами ожидается мокрый снег
Фото: Олег ЗОЛОТО
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге в понедельник, 19 декабря. На фоне оттепели, которую обещают синоптики, в город ворвется еще и сильный ветер - его порывы могут достигать 15 м/с.
- 19 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный снег и небольшой днем. Ночью также местами может пройти метель. Ветер юго-западный, западный до 12 м/с, ночь местами порывы ветра могут достигать 15 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
На дорогах автомобилистов и пешеходов ждет еще одно испытание погодой - гололедица. То же касается и Ленинградской области, где местами еще и выпадет мокрый снег.