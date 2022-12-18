МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге 19 декабря

Местами ожидается мокрый снег Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге в понедельник, 19 декабря. На фоне оттепели, которую обещают синоптики, в город ворвется еще и сильный ветер - его порывы могут достигать 15 м/с.

- 19 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный снег и небольшой днем. Ночью также местами может пройти метель. Ветер юго-западный, западный до 12 м/с, ночь местами порывы ветра могут достигать 15 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

На дорогах автомобилистов и пешеходов ждет еще одно испытание погодой - гололедица. То же касается и Ленинградской области, где местами еще и выпадет мокрый снег.