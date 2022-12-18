На набережной Карповки в Петербурге появились гамаки и площадка для выгула собак

Преображение набережной еще не окончено ФОТО: комитет по благоустройству Петербурга

На набережной Карповки в Петроградском районе Петербурга появились гамаки для отдыха и площадка с лежаками. Там завершился четвертый этап работ по обновлению береговой линии, который затрагивал участок от Песочной набережной до Барочного моста, по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Строгий и лаконичный дизайн хорошо сочетается и с новыми застройками, и со старой архитектурой Петроградской стороны. Проектом также предусмотрено мощение существующей прогулочной дорожки. Установлен деревянный спуск к воде со светильниками, встроенными в ограждение, - рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

Там же, неподалеку, разместилась площадка для выгула собак - первая в Петроградском районе. На этом ремонт набережной не окончен. В 2023 году там начнется пятый этап работ, который затронет участок от Карповского до Барочного моста.