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НовостиОбщество18 декабря 2022 15:05

В военном комиссариате Петербурга заверили, что срочники не попадут в зону спецоперации

90 процентов призывников останутся в Западном военном округе
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
В этом году осенний призыв начался на месяц позже

В этом году осенний призыв начался на месяц позже

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Срочников из Петербурга не будут отправлять в зону спецоперации. Об этом заверил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Северной столицы Олег Мазурин.

- 90 процентов граждан будут проходить службу в Западном военном округе, а отправлять их в зону специальной военной операции точно не будут. В марте президент четко указал всем должностным должностным лицам, что это недопустимо, - рассказал Мазурин телеканалу "Санкт-Петербург".

Все осенние призывники отправятся в воинские части. Эту же информацию уже подтверждал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Напомним, что в этом году призывную компанию было решено на месяц перенести на месяц - она стартовала 1 ноября, но завершиться должна в срок, 31 декабря.