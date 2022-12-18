В Пулково массово задерживают самолеты в Москву

Часть пассажиров на Москву все же прошла отправление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пулково вечером 18 декабря массово задерживают самолеты, летящие в Москву. Об этом гласит электронное онлайн-табло на сайте аэропорта. Возможной причиной задержек мог стать сильный снегопад, накрывший столицу в воскресенье.

- Рейс до Москвы на 16:20 был отменен, на 18:25 задержан, также как 20:10, 20:30, 20:35 и 21:30, - отмечается на табло.

Однако, не всех путешественников ждет разочарование - на рейс с временем 20:20 продолжается посадка. Отметим, что снегопад в эти выходные припорошил столицу 20 миллиметрами снега, но синоптики уверяют, что подобное в эту зиму в Москве уже не повторится.